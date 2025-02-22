¤¬¤ó·Ð¸³¼Ô¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò¼ê°ú¤­¤¹¤ëºý»Ò°åÎÅµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ÇÆ¯¤­¤Ê¤¬¤é¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢¤¬¤ó·Ð¸³¼Ô¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ï¿´¿È¤È¤â¤ËÂç¤­¤ÊÉéÃ´¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ÁêÃÌ¤Ç¤­¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò¸ß¤¤¤Ë¶¦Í­¤·¡¢Æ±Î½¤È¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¯Æ¯¤±¤ë¿¦¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£¤¬¤ó·Ð¸³¼Ô¤Ë¤è¤ë¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤ä¥¢¥Õ¥é¥Ã¥¯À¸Ì¿ÊÝ¸±¡¢¥«¥ë