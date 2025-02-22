[2.22 J1Âè2Àá](¥Ñ¥Ê¥¹¥¿)¢¨15:00³«»Ï¼ç¿³:ÀîËó½¨<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¬¥ó¥ÐÂçºå]ÀèÈ¯GK 22 °ì¿¹½ãDF 2 Ê¡²¬¾­ÂÀDF 3 È¾ÅÄÎ¦DF 4 ¹õÀî·½²ðDF 20 ÃæÃ«¿ÊÇ·²ðMF 6 ¥Í¥¿¡¦¥é¥ô¥£MF 7 ±§º´Èþµ®»ËMF 10 ÁÒÅÄ½©MF 15 ´ßËÜÉðÎ®MF 27 ÈþÆ£ÎÑFW 11 ¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê¹µ¤¨GK 1 Åì¸ý½ç¾¼DF 24 ¹¾ÀîÍ¯À¶DF 33 ÃæÌî¿­ºÈDF 67 º´¡¹ÌÚæÆ¸çMF 16 ÎëÌÚÆÁ¿¿MF 38 Ì¾ÏÂÅÄ²æ¶õFW 17 »³²¼ÎÊÌéFW 40 Åâ»³æÆ¼«FW 42 ÆîÌîÍÚ³¤´ÆÆÄ¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹[¥¢