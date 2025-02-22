[2.22 J1Âè2Àá](¥è¥É¥³¥¦)¢¨15:00³«»Ï¼ç¿³:ÀèÎ©·½¸ã<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå]ÀèÈ¯GK 21 ¥­¥à¡¦¥¸¥ó¥Ò¥ç¥óDF 3 ¿ÊÆ£Î¼Í¤DF 14 çÕÌÚæÆDF 16 ±üÅÄÍ¦ÅÍDF 44 È«ÃæËêÇ·ÊåMF 8 ¹áÀî¿¿»ÊMF 10 ÅÄÃæ½ÙÂÁMF 17 ºåÅÄßººÈMF 38 ËÌÌîñ¥ÂÀMF 77 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹FW 9 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó¹µ¤¨GK 1 Ê¡°æ¸÷µ±DF 33 À¾ÈøÎ´ÌðMF 5 ´îÅÄÍÛMF 7 ¾åÌçÃÎ¼ùMF 25 ±üÇ¸ÇîÎ¼MF 48 ¼Æ»³¾»ÌéFW 11 ¥Á¥¢¥´¡¦¥¢¥ó¥É¥é¡¼¥ÇFW 13 ÃæÅç¸µÉ§FW 5