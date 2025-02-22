[2.22 J1第2節](三協F柏)※14:00開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 25 小島亨介DF 4 古賀太陽DF 26 杉岡大暉DF 42 原田亘MF 3 ジエゴMF 8 小泉佳穂MF 11 渡井理己MF 14 小屋松知哉MF 27 熊坂光希MF 40 原川力FW 9 細谷真大控えGK 46 松本健太DF 5 田中隼人DF 13 犬飼智也MF 24 久保藤次郎MF 29 島村拓弥MF 33 白井永地FW 15 木下康介FW 18 垣田裕暉FW 37 中島舜監督リカルド・ロドリゲス[川崎フロンター