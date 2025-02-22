2025Ç¯½Õ¤Ë2¤«½ê¤Ç±ä¿­¤¹¤ëÅì³¤´Ä¾õÆ»¡£¤½¤Î¤¦¤Á´ôÉì¸©Æâ¤Î¶è´Ö¤Ç¤Ï¡¢¸©ÅÔ¤ÎºÇ´ó¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö´ôÉìIC¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö´ôÉì¤Î¥¹¥È¡¼¥ó¥Ø¥ó¥¸¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶¶µÓ¤Î¿¹¡×¤Ï¡¢ÆÃ°Û¤ÊIC¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡Ö´ôÉìIC¡×¤¬ÃÂÀ¸ Åì³¤´Ä¾õÆ»2025Ç¯½Õ¡¢Åì³¤´Ä¾õÆ»¤¬»°½Å¸©Æâ¤È´ôÉì¸©Æâ¤Ç±ä¿­¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê´ôÉì¹ñÆ»»öÌ³½ê¤ÈNEXCOÃæÆüËÜ¤¬2·î21Æü¡¢´ôÉì¸©Æâ¤Î¸½¾ì¤òÊóÆ»¿Ø¤Ø¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£4·î¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ëÅì³¤´Ä¾õÆ»¤Î´ôÉìI