ÂåÉ½¶Ê¡ÖËº¤ì¤¸¤Î¸À¤ÎÍÕ¡×(¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥°¥ê¥à¥Î¡¼¥Ä¡Ù¼çÂê²Î)¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥²¡¼¥à²»³Ú¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¸å·Ñ¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÃíÌÜ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¡×¤¬2025Ç¯5·î17Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë4th¥é¥¤¥Ö¡ÈÌ¤Íè¸ÅÂåÉñÆ§º×¡Ø½Ö¤­¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢±Ê±ó¡Ù(¤Þ¤¿¤¿¤­¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢¤¨¤¤¤¨¤ó)¡É¤è¤ê¡¢¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£4th¥é¥¤¥Ö¡ÈÌ¤Íè¸ÅÂåÉñÆ§º×¡Ø½Ö¤­¡¢¤ä¤¬¤Æ¡¢±Ê±ó¡Ù¡É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë