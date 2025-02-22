¥³¥Ê¥ß¤Ï¥ä¥Þ¥ë¤¬¡ÖeFootaball¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï2·î20Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó1ÉôFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎFW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥²¡¼¥à¡ÖeFootaball¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼½¢Ç¤¤òµ­Ç°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤â¸ø³«¡£ÍÄ¾¯´ü¤Î¥ä¥Þ¥ë¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖeFootaball¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë¥ä