今年って、ヨーロッパ並みに激しいプレーが見られるように、レフェリーはしっかり見極めてできるだけプレーを流そうってしてるじゃないですか。じゃあJ1の開幕戦って去年と比べたら笛って吹かれなかったんでしょうか。どうでしょうか。まず2023年、開幕戦での両チームの直接FKの数は、東京V(12) vs 横浜FM(13)柏(12) vs 京都(15)C大阪(27) vs FC東京(12)湘南(12) vs 川崎(23)町田(11) vs G大阪(12)鳥栖(6) vs 新潟(11)福岡(9) vs