ガンダムシリーズの未来を体感できる大型イベント「GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL- in TOKYO」が、2025年2月21日(金)〜24日(月・祝)に、東京・新宿住友ビル 三角広場にて開催。その開催を前に、オープニングセレモニー 万博ガンダムパビリオンの発表、ガンプラ45周年発表会が開催された。「GUNDAM NEXT FUTURE -FINAL- in TOKYO」は東京・新宿住友ビル 三角広場にて開催バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェク