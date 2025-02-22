STARTO ENTERTAINMENTの所属タレントやグループの情報が事前に漏れすぎだと、話題になっている。【写真】田中みな実は亀梨和也と交際でどうなる…笹崎里菜さんと中丸雄一の結婚はファンがお墨付き例えば、ジュニア内の既存グループ「美少年」「HiHi Jets」「7 MEN 侍」「少年忍者」の解体とグループ再編成。各グループのメンバーをシャッフルし、結成された新グループは「ACEes（エイシーズ）」「KEY TO LIT（キテレツ）」「