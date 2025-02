「ユニクロ」は、3月7日(金)から、フランス生まれのグループブランドとコラボレーションした「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS」と「UNIQLO and PRINCESSE tam tam」を、全国の店舗などで発売する。【写真】ポコポコ素材がかわいい!春から着れるサマーニットなど■2025年春夏コレクションとして登場今回“カジュアル エッセンシャル”をテーマに発売する「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS」は、天然素材ならでは