¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬À¯¸¢È¯Â­¤«¤é1¥«·î¤Ç¹ñ³°ÄÉÊü¤·¤¿ÉÔË¡°ÜÌ±¤Î¿ô¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ËÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¡¢ÀÕÇ¤¼Ô¤ò¹¹Å³¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï21Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÈ¯Â­¤«¤é¤³¤Î1¥«·î¤Ç¹ñ³°ÄÉÊü¤·¤¿ÉÔË¡°ÜÌ±¤Ï3Ëü7660¿Í¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢¤¬ºÇ¸å¤Î1Ç¯¤Ç¹ñ³°ÄÉÊü¤·¤¿·îÊ¿¶Ñ¤Î¤ª¤è¤½5Ëü7000¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ö¤Ï¤ë¤«¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¹Å¤ÊÉÔË¡°ÜÌ±ÂÐºö¤ò·Ç¤²¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¹ñ³°ÄÉÊü¤ÎÆ°¤­¤¬ÄãÄ´¤À¤Ã¤¿