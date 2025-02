ガールズグループSAY MY NAMEのメンバー、本田仁美(元AKB48、IZ*ONE)の“イメチェン”が好評だ。【写真】本田仁美がリーダーのSAY MY NAMEとは?去る2月19日、本田仁美は自身のインスタグラムを更新。キャプションには「SAY MY NAME初の授賞式」という文章とともに、黒猫と冠の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、本田仁美が去る2月15日に開催されたK-POP授賞式「ハントミュージックアワード2024」に参加