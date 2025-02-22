¸µAKB48¤Î¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê27¡Ë¤¬21Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¤¸¤¯¸µAKB48¤ÎÆþ»³°ÉÆà¡Ê29¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö°ÉÆà¤È¼îÍýÆà¥Ï¡¼¥È¤Ê¤ó¤«»ÐËå´¶¤¢¤ë¡©¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¹ç¾§¥Ð¥È¥ë¤ÎÎý½¬¤Ç¤¢¤ó¤Ë¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¤ª¤«¤¨¤ê¤ÈÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¼Â¤Ï¾¯¤·¤¢¤ó¤Ë¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤â3·î¤Ç28ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¾¯¤·¶á¤Å¤­¤Þ¤¹¡ª¡ª¤â¤¦¤¹¤°¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤ß¤ó