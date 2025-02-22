2·î15Æü¤Ë¸ø¼°YouTube¤Ç·Ð°ÞÀâÌÀ¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸³Æ°Ì¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡Êº¸¡Ë¤Ï19Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò¼«½Í¤¹¤ë¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡Ê²èÁü¡§officialÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ú¸ø¼°¡ÛYouTube¤è¤ê¡Ë²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÍ·¤ó¤À¤³¤È¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡×¤Î郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤³¤íÂ³¡¹¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÍøÍÑ¡£Ë¡Î§¤Ç¶Ø¤¸