ÀïºÒ¡¢ÇÔÀï¤Ë¤è¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÀ£ÃÇ¡¢Îä²Æ¤Ë¤è¤ë¥³¥á¤ÎÂç¶§ºî¤Ë²Ã¤¨¡¢³°ÃÏ¤«¤é300Ëü¿Í¤â¤Î¿Í¸ý¤¬Î®Æþ¤·¤¿1945Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Ì¤Á½Í­¤Î¿©ÎÈ´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£ÇÀ²È¤Ï¿©´ÉÀ©ÅÙ¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿ÊÆ²Á¤¬°Â¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Á¡¢¥ä¥ß¤Ç¥³¥á¤òÇä¤êÊ§¤Ã¤¿¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¿©ÎÈÇÛµëÎÌ¤Ï¶ËÅÙ¤Ë¸º¤ê¡¢¥ä¥ßÊÆ¤òÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤ÏÀ¸¤­¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ä¥ßÊª»ñ¤òµñÈÝ¤·¤Æ²î»à¤·¤¿»³¸ýÎÉÃéÈ½»ö¤Î»ö·ï¡¢¿©»öÌÌ¤Çº¹ÊÌÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÉÕ¤­¿Í¤¬½½ÆóÂåÌÜÊÒ²¬¿Î