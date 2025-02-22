[2.21 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè23Àá](Europa-Park Stadion)¢¨28:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯]ÀèÈ¯GK 1 ¥Î¥¢¡¦¥¢¥È¥¥¥Ü¥ëDF 3 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥é¥¤¥ó¥Ï¡¼¥ÈDF 25 ¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ë¥Ç¥£¥ê¥¢DF 28 ¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥®¥ó¥¿¡¼DF 30 ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥®¥å¥ó¥¿¡¼MF 6 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¹¥¿¡¼¥Ï¡¼¥²MF 8 ¥Þ¥­¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥óMF 32 ¥Ó¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥°¥ê¥Õ¥©MF 34 M. RöhlMF 42 Æ²°ÂÎ§FW 9 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ø¡¼¥é¡¼¹µ¤¨GK 21 ¥Õ¥í¥ê