櫻坂46 櫻坂46の2ndアルバムが、4月30日に発売することが決定した。タイトルは「Addiction」。櫻坂46がアルバムをリリースするのは1stアルバム「As you know?」以来約3年ぶり。ティザー映像も公開され、初回生産限定盤 TYPE-Aには昨年6月に実施したグループ史上最大動員数の11万人を記録したライブ"4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?- IN 東京ドーム"が完全収録されることが判明。初回生産限定盤 TYPE-B