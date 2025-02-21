Á°ÃæÆüÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ÎÏÂÅÄ°ì¹À»á¡Ê52¡Ë¤¬¡¢¸µDeNA´ÆÆÄ¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥ß¥ì¥¹»á¡Ê50¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë½Ð±é¡£º£µ¨¤ÎÃæÆü¤Î½ç°Ì¤ò¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£ÏÂÅÄ»á¤Ï¡Ö5°Ì¤«4°Ì¡×¤È¤Þ¤º¤Ï½ç°Ì¤Ë¸ÀµÚ¡£ºòµ¨¤Ï¼ÂºÝ¤Ë»î¹ç¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤¿µð¿Í¤¬Áê¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¿¤«¤Ò¤È¤Ä³ú¤ß¹ç¤¨¤ÐÍ¥¾¡Áè¤¤¤â¤Ç¤­¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡Ê´ÆÆÄ¤ò»Ï