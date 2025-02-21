¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶³«»Ï¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯3Ç¯¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÈòÆñ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬19Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡£¸Î¶¿¤Î²»³Ú¤òÄ°¤­¤ËÍè¤¿ÈòÆñ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥á¥ê¥«¤È¥í¥·¥¢¤¬¿Ê¤á¤ë¶¨µÄ¡¢ÈòÆñ¼Ô¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ä¢£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÆüËÜ¤Î²Î¤Ç´õË¾¤ò¡ÄÅìµþ¡¦»°Âë»Ô¤Î·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç19Æü¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£±éÁÕ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2