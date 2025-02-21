ËÌ³¤Æ»¡¦¿¼Àî·Ù»¡½ð¤Ï½»Âð¤Ç2025Ç¯2·î21Æü¸á¸å7»þ20Ê¬¡¢ÃáÉãÊÌÄ®¤ÇÍîÀã»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£21Æü¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢¤³¤Î½»Âð¤òË¬¤ì¤¿ÅôÌý¤ÎÇÛÃ£¶È¼Ô¤ÎÃËÀ­¤«¤é¡¢¡Ö80Âå¤°¤é¤¤¤Î½÷À­¤¬ÍîÀã¤ËÀ¸¤­Ëä¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¡Ê82¡Ë¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢²ñÏÃ¤¬¤Ç¤­¤ë¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢ÄãÂÎ²¹¾É¤ÈÅà½ý¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À­¤Ï²È¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¼Ö¸Ë