¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Øtimelesz project- AUDITION -¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¿¥¤¥×¥í¡¿Netflix¡Ë¤Ç¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¤·¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ë¥Î¤µ¤óSP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Á¸å8¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£8¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¾å¤Ë¡Ä¿·ÂÎÀ©timelesz¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¿ô1Ëü8922·ï¤ÎÃæ¤«¤é10¥ö·î¤Ë¤ª¤è¤Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Ê¤¤¤Î¤Þ¤¿¡¦¤·¤å¤¦¤È¡Ë