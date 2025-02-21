Á°ÃæÆüÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤ÎÏÂÅÄ°ì¹À»á¡Ê52¡Ë¤¬¡¢¸µDeNA´ÆÆÄ¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥ß¥ì¥¹»á¡Ê50¡Ë¤ÎYouTube¡Ö¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë½Ð±é¡£º£µ¨¤Î¥É¥é¥´¥ó¥ºÅêÂÇ¤Î¥­¡¼¥Þ¥ó¤òµó¤²¤¿¡£¥é¥ß¥ì¥¹»á¤«¤é¡Öº£Ç¯¤Î¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¥­¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÏÂÅÄ»á¤Ï¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï²¬ÎÓ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èº£µ¨6Ç¯ÌÜ¤Î²¬ÎÓÍ¦´õ³°Ìî¼ê¡Ê22¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï161°ÂÂÇ¤ÇºÇÂ¿°ÂÂÇ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£2023Ç¯¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢¼«¸Ê