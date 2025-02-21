¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥Þ¥ë¥³¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¼ç¿Í¸ø¡¦¤µ¤æ¤Ï·ëº§¤òµ¡¤ËÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÁ¼Â²È¤È¤Î´Ø·¸À­¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëè½µËöµÁ¼Â²È¤Ç¿©»ö²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¼à¤ä¼êÅÁ¤¤¤ËÂçË»¤·¡£·ùÌ£¤ä¾®¸À¤ò¸À¤ï¤ìíä°×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ò·ú¤Æ¤ëºÝ¤ËµÁ¼Â²È¤«¤é500Ëü¤Î±ç½õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢É×¤ÏºÊ¤«¤éÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤Æ¤âÊ¸¶ç¸À¤¦¤Ê¤È°ì½³¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î½µËö¤ËÉ×¤Î²ÈÂ²¤¬²È