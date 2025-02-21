■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4584) キッズバイオ 東証グロース (2459) アウン 東証スタンダード (2695) くら寿司 東証プライム (324A) ブッキングＲ 東証グロース (2307) クロスキャト 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3778) さくらネット 東証プライム (278A) テラドローン 東証グ