Crossfaithが2月1日・2日の2日間に渡り、最大級のワンマン<OUR FAITH WILL NEVER DIE>、そして初主催の大型フェス<HYPER PLANET 2025>を幕張メッセにて開催。DAY1はONE MAN SHOW(OUR FAITH WILL NEVER DIE)、DAY2はFESTIVAL(HYPER PLANET)と分けられ、国内外のアーティストが一堂に集結した。ここでは初日にあたるワンマン公演の模様をお伝えしたい。◆ライブ写真(15枚)18時9分に会場が暗転するや、ステージを覆う紗幕に