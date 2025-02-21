声優の白井悠介、野津山幸宏が21日、東京・TOHOシネマズ池袋にて行われた映画『ヒプノシスマイク‐DivisionRapBattle‐』初日舞台あいさつに登壇し、シブヤ・ディビジョンの絆について語った。【写真】力強くガッツポーズをキメる木村昴＆石谷春貴イベントには山田一郎役の木村、山田二郎役の石谷、毒島メイソン理役の神尾晋一郎、飴村乱数役の白井悠介、有栖川帝統役の野津山幸宏、伊弉一二三役の木島隆一、観音坂独歩役