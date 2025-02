辰巳シーナの「二人だけの惑星」がV☆パラダイスにてTV初放送される。黒髪ショートの清楚系美少女、辰巳シーナ。かつてはセーブされていた過激なセクシーな表現が爆発。隠されていた色気に大興奮すること間違いなし。 (C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD. (C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD. (C)2024 TAKE SHOBO CO.,LTD.文=HOMINIS編集部 放送情報【スカパー!】 辰巳シーナ 二人だけの惑星放送日時:2025年3月11日(火) 23:50〜チャンネル