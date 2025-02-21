女優で歌手・斉藤由貴（５８）が歌手デビュー４０周年を記念して２１日、神奈川・横浜市の神奈川県民ホールで「斉藤由貴４０ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＴｏｕｒ?水辺の扉?〜ＳｉｎｇｌｅＢｅｓｔＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ〜」と銘打った全国ホールコンサートツアーの初日公演を行った。全国７カ所を回るホールツアーで、１９８９年開催の「ＹＵＫＩ’ｓＴＯＵＲＯＮＥ・ＴＷＯ」以来、３６年ぶりとなる。今回のツア