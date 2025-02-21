【ニューヨーク＝小林泰裕】米オープンＡＩは２０日、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」の１週間あたりの利用者が４億人を超えたと発表した。昨年１２月４日に３億人を超えたが、それからわずか２か月半で３割増えた。昨年１０月にＡＩ検索機能を追加するなどサービスの拡充を進めたことで、利用者が急増したとみられる。オープンＡＩの最高執行責任者、ブラッド・ライトキャップ氏が２０日、Ｘ（旧ツイッター