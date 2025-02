HEY-SMITHが、バンド史上初となるドキュメント映像作品『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』を5月14日に発売することが決定した。さらに、パッケージ発売に先駆け、3月18日には全国6会場での映画同時上映も決定。◆トレーラー映像『HEY-SMITH Document Film -Goodbye To Say Hello-』は、2024年のHEY-SMITHの活動に密着した映像。アメリカ・オーストラリア・韓国を含む120本のライブを完遂し、数々の困難に直面しな