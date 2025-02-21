´Ú¹ñ¡¦£Õ¡Ý£²£°¥µ¥Ã¥«¡¼ÂåÉ½¤Î¥æ¥ó¡¦¥É¥è¥ó¡Ê£±£¸¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤«¤é¡¢£´Ç¯·ÀÌó¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¤È£²£±Æü¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î£Ô£è£å£Á£ô£è£ì£å£ô£é£ã¤¬Êó¤¸¤¿¡£Æ±¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î»°ãø·°¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥óÁª¼ê¤Ï£²£°£²£´Ç¯£±£±·î¤Ë¡¢£Ë¥ê¡¼¥°£±¤ÎÂçÅÄ¡Ê¥Æ¥¸¥ç¥ó¡Ë¥Ï¥Ê¥·¥Á¥º¥ó¤È½à¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Æ±£··î¤´¤í¤Ë¤Ï¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤È¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¥æ