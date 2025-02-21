¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤¬19Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡Ù¤Ë½Ð±é¡£µÈËÜ¶½¶È¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡û¡Ö²æ¡¹¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÌÇò¤¤²ó¤òºî¤ë¤À¤±¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡£ÅÒÇî¤ò¤·¤¿»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¼Õºá¤·¤¿¹âÈæÎÉ¤Ï¡¢