¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÍ­Æ¯Í³Èþ»Ò¤¬£²£±Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¤Ë½Ð±é¡£¥×¥íÌîµå¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈµåÃÄ¤¬»àµî¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¡×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤­¤¿¼Ò°÷¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï£±£¹Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¤Ä¤Ð¶åÏº¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬»àµî¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£º£¸å¤Î¤Ä¤Ð¶åÏº¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´ÖµÙ»ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥é¥¸¥ª¤Ç¤â¤Ä¤Ð¶åÏº¤È?¶¦±é?¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÍ­Æ¯¤Ï¡Ö¤Á¤ç