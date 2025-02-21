HIGHLIGHT¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯µ­Ç°¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ØLIGHTS GO ON, AGAIN¡Ù¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡ØHIGHLIGHT: LIGHTS GO ON, AGAIN IN CINEMA¡Ù¤è¤ê¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÃíÌÜ¡ÛHIGHLIGHT¤¬²á·ã¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ë·ãÅÜ¥æ¥ó¡¦¥É¥¥¥¸¥å¥ó¡¢¥ä¥ó¡¦¥è¥½¥×¡¢¥¤¡¦¥®¥°¥¡¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥É¥ó¥¦¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ê¤ëHIGHLIGHT¡Ê¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡Ë¤Ï2009Ç¯10·î16Æü¤Ë´Ú¹ñ¤ÇBEAST¡Ê¥Ó¡¼¥¹¥È¡Ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ØBad Girl¡Ù¡ØMystery¡Ù¡Ê09¡Ë¡¢¡ØShock¡Ù¡Ê10¡Ë