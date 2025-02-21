¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£½Ð¿È¤Î¥Ý¥¹¥È¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¥Ð¥ó¥É¡¦Softspoken¤¬3rd EP¡ØMartyr¡Ã¥Þ¡¼¥¿¡¼¡Ù¤ò2·î21Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£2023Ç¯¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤­¤¿³Ú¶Ê·²¤Ë¿·¶Ê¤ò²Ã¤¨¤¿7¶ÊÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢Èà¤é¤Î¸½ºßÃÏ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÈ×¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö²»¸»3¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£ÅöÁ³¡¢º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏºÇ¿·ºî¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Á°²ó¡¢Èà¤é¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤ÏµîÇ¯5·î