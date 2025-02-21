¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/21¡ÛÆü¸þºä46¤Î¾¾ÅÄ¹¥²Ö¤¬¡¢2·î28ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØBUBKA¡Ù4·î¹æ¡ÊÇòÌë½ñË¼¡Ë¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥óºÝÎ©¤Ä¹õ¥ï¥ó¥Ô»Ñ¢¡¾¾ÅÄ¹¥²Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥é¥¤¥ÖÉñÂæÎ¢¿¶¤êÊÖ¤ëÇò¤¤°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿ÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ë´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤Î´¶¾ð¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤¬¡¢°áÁõ¤Î¿§¹ç¤¤¤äÍÛ¤Î¸÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É½»æ¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ç¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¾¾ÅÄ¤Ï