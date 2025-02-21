¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡×¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¿ÍÎÏ¼Ë¡×¤Ï21Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¹Ô°ÙÅù¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò·ÇºÜ¡¢Ãí°Õ´­µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£STARTO¼Ò¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤é½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈðëîÃæ½ý¤Ç³«¼¨ÀÁµá¡Ö³§ÍÍ¤«¤é²¹¤«¤¤±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¯°ìÊý¤Ç¶áÇ¯¤ÎSNS¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢µõµ¶¤ò´Þ¤à²²Â¬µ­»ö¤Î·ÇºÜ¤ä