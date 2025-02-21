協議に臨む自民、公明、日本維新の会の政調会長ら＝21日午後、国会自民、公明、日本維新の会の3党政調会長は21日、2025年度予算案の修正で合意した。合意文書案は、社会保険料改革に関し、維新が掲げる医療費総額の年間4兆円の削減目標を「念頭に置く」と明記。私立高に通う世帯への就学支援金上限額は「26年度から45万7千円に引き上げる」とした。予算案を修正した上で24年度内の早期に成立させるとしており、維新の賛成を得て