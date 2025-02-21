柔道女子４８キロ級で、昨夏のパリ五輪金メダルの角田夏実とスピードスケート女子で２０１８年平昌五輪２冠の高木菜那さんが２１日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に出演。最近の恋愛事情を語った。角田と高木さんは「恋愛話めっちゃするっぽい」という質問に「丸」の札を上げて回答。高木さんは「なっちゃんはすごいですよ」と言うと、角田は「結構、菜那ちゃんはクールな方」と説明。一