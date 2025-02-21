プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、2月20日の第2試合で、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）が、気持ちいい跳満アガリとともにファンを魅了する自慢の笑顔をのぞかせ、反響を呼んだ。【映像】うれしい跳満に日向藍子もキュートにニコリ日向といえば、渋谷ABEMASの男性3選手をメンタル面でもサポートするママ雀士。「ビッグマム」とも呼ばれるが、肝っ玉母さんというタイプではなく、そのコミュニケーション能力の高さ