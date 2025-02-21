歌手でタレント・あのが18日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。「やっちゃった……」と後悔した出来事を明かした。あの○“はみがきゆい”は「今後言わないようにしよう」「アサヒ 十六茶」の新テレビCM「16チャージ! 交差点」で、CM楽曲を歌唱したあの。メイキング動画のインタビューで、CMキャラクターを務める女優の新垣結衣について、「十六茶といえば、新垣