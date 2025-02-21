東洋水産の商品「赤いきつねうどん」のショートアニメ広告を手掛けた「株式会社チョコレイト」が21日、同社の公式Xに文書を投稿。同広告をめぐる騒動について声明を発表した。【動画】性的描写に賛否、マルちゃん『赤いきつね』アニメCM映像文書で「弊社企画の『赤いきつねうどん』ショートアニメ広告に関して」と題し、「このたび、弊社企画の『赤いきつねうどん』ショートアニメ広告に関し、一部SNS上において『生成AIを使用