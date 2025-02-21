BLACKPINK（ブラックピンク）メンバーROSE（ロゼ）が、韓国音楽著作権協会(以下音著協)から脱退した。今後、ロゼのすべての著作権は米国パブリッシャーが管理する。現在の所属事務所「アトランティックレコーズ」で収益を分配する予定だ。韓国メディア「Dispatch」（ディスパチ）は20日「昨年10月31日に音著協に信託解約を申請し、約3カ月間の猶予期間が過ぎ、1月31日に最終契約が終了した。所属事務所のアトランティックレコーズ