京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにある「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」この地域の開拓者の一員だったザンビーニ家の3兄弟がワイナリーを改装して開いたレストランです。店内ではパスタやピッツァなど、気軽に楽しめるイタリアンが提供されています☆ 東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」2024年冬-2025年早春 グランドメニューまとめ © Disney 場所：東京ディ