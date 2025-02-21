【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSN-00100 百式 ver. A.N.I.M.E.】 8月 発売予定 3月4日 予約受付開始 価格：未定 「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSN-00100 百式 ver. A.N.I.M.E.」 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MSN-00100 百式 ver. A.N.I.M.E.」を8月に発売する。3月4日より予約受付が開始され、価格は未定。