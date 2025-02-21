¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤Îº´Æ£Í¥¼ù¤µ¤ó¤¬¡¢2025Ç¯2·î20Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀÎ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿·ÈÂÓ¤òÊ¶¼º¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ò·èË¡¤òµá¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÅ¿Ëö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤¢¤ê¤«¤âŽ¡Ž¡Ž¡¤Ç¤¹¡×º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢¡ÖÀÎ¤Î·ÈÂÓ¤Ê¤¯¤·¤¿¡£¡£¡£¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤ÎÃ¼Ëö¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤Ã¼Ëö¤Ë°Ü¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Ï¥µ¥ß¤µ¤ó¤ÇÃµ¤·¤Æ¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤É¡¼¤ä¤Ã¤ÆÃµ¤·¤Þ¤¹¡¢¡¢¡¢