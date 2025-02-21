テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２１日、この冬おすすめの鍋料理を特集した。スタジオでは出演者の「思い出の自宅鍋を紹介」。その中でコメンテーターでタレントの長嶋一茂は「カキ鍋」で「どんな鍋でも必ずカキを入れます」と明かし「今のシーズンはね」とコメントした。カキ鍋が好きな理由を「ナポレオンが毎日、４０個ぐらい食べたっていう伝説もあるじゃないですか？別にナポレオンに