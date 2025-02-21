Amzonは、「春をお得に彩ろう」をテーマに100万点以上の商品を特別価格で提供する「Amazon スマイルSALE 新生活」を、2月28日9時から3月4日23時59分まで開催する。今回のセールはAmazonのアカウントを持っている全ユーザーが参加できる。 セールでは、カスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心に、Amazonデバイス、家電、日用品、ファッション、食品・飲料などの人気商品をお買い得