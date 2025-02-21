昨季のJ２では１勝１敗。アウェーでは３−１で勝利し、ホームでは２−４で敗れた。自動昇格圏内の２位でフィニッシュしてJ１復帰の横浜FCは２月22日、昇格プレーオフを制して初のトップリーグを戦うファジアーノ岡山と第２節で相まみえる。「たぶん、守備のところでもどんどん前から来ると思いますし、前線に強い選手がいて、スペースを埋めるというよりは人にどんどん来る感じ」新加入の鈴木準弥は岡山の印象をそう語る。相手